Злостного должника из Томска «рассекретило» фото в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-02T09:47:24+03:00

Иномарку должника изъяли и передали банку на ответственное хранение. Фото: УФССП по ТО.

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Судебный пристав «вычислил» томича, который задолжал банку более 550 000 рублей, с помощью социальной сети.

Сначала приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем Volkswagen Golf Plus, затем они вознамерились арестовать иномарку, но однако по официальному адресу автомобиль и его владелец «не проживают».

«Найти машину судебным приставам помогли соцсети: на одном из снимков должник запечатлен возле пятиэтажного многоквартирного дома постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом. Следующим этапом стало дежурство приставов у «хрущевки». Как только служители закона обнаружили во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест. Иномарку изъяли с помощью эвакуатора и передали на ответственное хранение взыскателю», - сообщила пресс-служба управления ФССП по Томской области.

Предварительно автомобиль оценен в 300 000 рублей. В случае, если любитель соцсетей не оплатит долг, его «железного коня» направят на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU