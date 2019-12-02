В Томске официально дан старт проекту «Большой университет»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-02T09:37:20+03:00

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Сегодня, 2 декабря, в Томском госуниверситете проходит стратегическая сессия по проекту «Большой университет». Выступая на открытии, губернатор региона Сергей Жвачкин пояснил, что идея создания «Большого университета» в Томске возникла в ходе реализации национальных проектов «Наука» и «Образование». Хотя вообще-то эта мысль не нова, скажем, еще в 1990-е годы ее озвучивал тогдашний ректор ТПУ Юрий Петрович Похолков.

– Чтобы исключить инсинуации, подчеркну: в проекте «Большого университета» не идет речь об объединении вузов в одно юридическое лицо с одним ректором, ученым советом и студенческим билетом. Речь идет о синергии, которая есть сегодня, например, в Оксфорде и Стэнфорде, – заявил С. Жвачкин. – Считаю, томская наука должна быть заметнее, и это одна из главных целей проекта. Считаю, что и у бизнеса должна быть одна точка входа для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Томская область – один из немногих регионов России, который может двигать науку и технологии с учетом междисциплинарности.

В стратегической сессии участвуют заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, ректоры всех томских университетов, научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

Ранее сообщалось, что проект «Большой университет» планировалось запустить в Томске к 2020 году. В нем будут участвовать все высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты с сохранением автономии и юридической самостоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU