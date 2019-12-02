Фонд капремонта отчитался по работе в многоквартирниках Томска в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-02T09:31:54+03:00

На капремонт многоквартирников в регионе были направлены 872,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Годовой план по капремонту выполнен на 90 процентов

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За январь – ноябрь 2019 года подрядные организации завершили ремонтные работы в 173 многоквартирных домах Томской области, - об этом сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Николай Савотин.

«С начала года строители заменили 82 лифта в 29 многоэтажках, отремонтировали 115 крыш, фасады 12 домов. Еще в 21 многоквартирном доме подрядчики выполнили капитальный ремонт внутренних инженерных систем. Подвалы отремонтированы в двух домах, фундамент — в трех многоквартирниках», — процитировала слова Савотина пресс-служба администрации региона.

Как следует из заявления главы Фонда, годовой план по капитальному ремонту выполнен уже на 90%, на что были направлены 872,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU