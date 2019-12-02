Фонд капремонта отчитался по работе в многоквартирниках Томска в 2019 году
За январь – ноябрь 2019 года подрядные организации завершили ремонтные работы в 173 многоквартирных домах Томской области, - об этом сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Николай Савотин.
«С начала года строители заменили 82 лифта в 29 многоэтажках, отремонтировали 115 крыш, фасады 12 домов. Еще в 21 многоквартирном доме подрядчики выполнили капитальный ремонт внутренних инженерных систем. Подвалы отремонтированы в двух домах, фундамент — в трех многоквартирниках», — процитировала слова Савотина пресс-служба администрации региона.
Как следует из заявления главы Фонда, годовой план по капитальному ремонту выполнен уже на 90%, на что были направлены 872,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU