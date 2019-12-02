2019-12-02T09:20:32+03:00
Происшествия

Лжеполицейский украл с карты томского пенсионера 50 тыс. рублей

Мошенник обманул старика, который ранее уже был ограблен
Татьяна Щукина
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Обидчик пожилого мужчины проведет несколько лет в колонии строгого режимаОбидчик пожилого мужчины проведет несколько лет в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Циничное преступление было рассмотрено в суде города Томска. 30-летний местный житель был признан виновным в краже денег с банковского счета 75-летнего пенсионера.

В июне 2019 года мошенник явился к старику, представившись полицейским, поскольку ранее дедушка уже лишился части денег со своей банковской карты.

«Подсудимый сказал, что ему необходимо проверить банковскую карту пенсионера, чтобы больше таких случаев не происходило. Поверив подсудимому, престарелый томич передал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. Сняв в ближайшем банкомате с карты 50 тыс. рублей, подсудимый вернул карту потерпевшему», - сообщила детали преступления пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве отметили, что хотя обидчик пенсионера не признал своей вины, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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