В выходные томичей ждет эко-форум, показ одежды из вторсырья и мастер-классы
В воскресенье, 8 декабря, в 17 часов в выставочном зале художественного музея на Нахановича, 3а откроется экологический форум «Поколение ZERO-WASTE».
Программа включает в себя ряд выступлений и активностей для посетителей. Так, будет мастер-шоу художника Виталия Касаткина «Нефтяная палитра России», практическая лекция от Оксаны Тугановой («Деревенское молочко») «Зачем частной компании собственные эко-проекты?» и выступление Максима Костенко, заведующего FashionLab Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь».
Зрелищным моментом станет показ и продажа новой модной коллекции одежды. Также желающие смогут поспорить на тему экологии в дискуссионных кофе-брейках, сфотографироваться в эко-фотозоне с СИНТЕЗ-лампой, причем, в интересном свете.
Вход на все мероприятия форума свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU