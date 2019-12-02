В выходные томичей ждет эко-форум, показ одежды из вторсырья и мастер-классы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-02T09:21:06+03:00

Эко-проекты в последнее время очень популярны у томичей Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

На мероприятии «нового поколения» расскажут про умное обращение с мусором

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В воскресенье, 8 декабря, в 17 часов в выставочном зале художественного музея на Нахановича, 3а откроется экологический форум «Поколение ZERO-WASTE».

Программа включает в себя ряд выступлений и активностей для посетителей. Так, будет мастер-шоу художника Виталия Касаткина «Нефтяная палитра России», практическая лекция от Оксаны Тугановой («Деревенское молочко») «Зачем частной компании собственные эко-проекты?» и выступление Максима Костенко, заведующего FashionLab Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь».

Зрелищным моментом станет показ и продажа новой модной коллекции одежды. Также желающие смогут поспорить на тему экологии в дискуссионных кофе-брейках, сфотографироваться в эко-фотозоне с СИНТЕЗ-лампой, причем, в интересном свете.

Вход на все мероприятия форума свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU