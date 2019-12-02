2019-12-02T09:06:19+03:00
Звезды

140 портретов известных томичей представил художник Жеравин

Увидеть работы можно в Доме Крячкова до 25 декабря.
Татьяна Щукина
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Александр Жеравин – заслуженный работник культуры РСФСРАлександр Жеравин – заслуженный работник культуры РСФСРФото: из открытых источников
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В Музее деревянного зодчества Томска «Дом архитектора А. Д. Крячкова» (пр. Кирова, 7) открылась персональная выставка члена Совета старейшин Томска Александра Жеравина «Портрет».

86-летний художник представил вниманию посетителей 140 портретов известных томичей.

«В январе этого года в Томске уже прошла персональная выставка Александра Жеравина «Акварели». На ней было представлено более 90 акварельных пейзажей, натюрмортов и портретов. Выставку посетило больше тысячи горожан, а также воспитанники детских художественных школ», - отметили в администрации города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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