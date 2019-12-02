2019-12-02T08:48:47+03:00
Общество

В Томске самая дешевая сметана в федеральном округе

Статистики подсчитали стоимость продуктов питания в сибирских «столицах»
Антонина Ленская
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Одной сметаной сыт не будешь, даже самой дешевой…Одной сметаной сыт не будешь, даже самой дешевой…Фото: из открытых источников
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Томскстат проанализировал цены на основные продовольственные товары в центральных городах Сибирского федерального округа. По данным на 25 ноября, в Томске эти цифры находятся примерно на среднем уровне.

Исключение составила сметана: у нас этот продукт оказался самым дешевым – 154,95 руб. за килограмм; самая дорогая сметана в Иркутске – 289,09 руб. Видимо, в силу отдаленности в этом городе также наиболее высоки цены на масло сливочное – 640,70 руб. за кило (в Томске – 464,93 руб.), картофель – 27,06 руб./кг (у нас – 16,67), сахар – 40,28 руб. (в Томске – 34,94) и некоторые другие продукты.

В Красноярске самый дорогой в СФО хлеб (белый – 63,02 руб./кг, ржаной – 75,97 руб.), а также говядина (362,27 руб./кг). В Горно-Алтайске, как выяснилось, дорогая вареная колбаса – в среднем 408,67 руб. за килограмм, хотя в Томске не намного дешевле – 395,08 руб. Добавим, что литр молока цельного пастеризованного 2,5-3,2 % жирности в Омске стоит 47,02 руб., в Кызыле – 65,57, а в Томске – 57,85 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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