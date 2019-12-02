Профессор Томского политеха получила национальную стипендию «Для женщин в науке»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-02T07:54:08+03:00

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В Москве прошло вручение национальных стипендий L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке». В число десяти победительниц вошла профессор ТПУ Евгения Шеремет - единственная представительница томского научно-образовательного комплекса.

Международный научный коллектив под руководством профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Рауля Родригеса и профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Евгении Шеремет развивает в ТПУ новое направление оптической наноспектроскопии, а также занимается разработкой плазменных и сенсорных материалов для биомедицины и электроники.

«Методы и материалы, разрабатываемые нами, предназначены для измерения того, что ранее было невозможно: оптические свойства в наномасштабе, химический состав в ультранизких концентрациях, биометрические сигналы в сложных условиях», - поясняет Е. Шеремет.

Торжественная церемония награждения прошла в столичном Доме Пашкова. Кроме томского профессора, победительницами стали ученые из Москвы, Новосибирска, Казани и Владивостока. По условиям конкурса соискательницами нацстипендии могли стать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по таким дисциплинам как физика, химия, медицина и биология. За время существования программы 125 молодых женщин получили финансовую поддержку для развития своей научной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU