Бросить курить томичам помогут в больнице

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-02T07:42:14+03:00

Получить индивидуальную консультацию по отказу от курения можно в ЦМП Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациенты могут обратиться в один из Центров здоровья

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В России принята новая антитабачная концепция. И теперь в больницах Томской области оказывают помощь всем желающим отказаться от курения.

Новая антитабачная концепция рассчитана на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Ее целью является снижение распространенности потребления табака и иной никотиносодержащей продукции из гражданского оборота для сокращения заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.

На этой неделе в медицинских организациях Томской области проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню отказа от курения. Так, в Томске за помощью по отказу от курения можно обращаться в центры здоровья расположенные при Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96 стр.1), в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3). Прием ведется бесплатно, при себе необходимо иметь полис ОМС.

При обращении в Центр здоровья курящим лицам проводится базовое обследование. Оно включает спирометрию и измерение содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе. После этого с помощью анкетирования определяется статус курения, проводится оценка степени никотиновой зависимости и уровня мотивации к отказу от курения, выявляются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, связанных с курением, и оценивается суммарный сердечно-сосудистый риск. Затем врач предоставляет индивидуальную помощь обратившемуся.

Получить индивидуальную консультацию по отказу от курения и посетить Школу отказа от курения можно также в Центре медицинской профилактики (ул. Красноармейская, 68).

ИСТОЧНИК KP.RU