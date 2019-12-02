Томичи могут сделать бесплатную прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-02T07:15:16+03:00

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства

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В нашем регионе продолжается вакцинация против гриппа, она продлится до начала подъема заболеваемости. Уже более 374 тысяч жителей Томской области вакцинировались, из них 95 тысяч — дети.

Для профилактики гриппа медики используют четыре современных отечественных препарата: «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс квадри», «Флю-М». Они содержит антигены наиболее распространенных в этом году штаммов вируса гриппа.

- Вакцинация дает организму возможность выработать специфический иммунитет. Риск заболеть гриппом значительно снижается, а если человек все-таки заболел, то заболевание протекает гораздо легче, без тяжелых осложнений, — пояснил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

По вопросам вакцинации и профилактики гриппа продолжает работать круглосуточная горячая линия. Позвонить на горячую линию можно по телефонам 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850(звонок бесплатный для жителей Томской области).

С сентября 2019 года к операторам поступило около двухсот обращений от жителей региона.

Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства могут все желающие, детям прививки ставят в школах и детских садах по согласию родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU