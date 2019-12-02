С 1 по 10 декабря в Томской области проходит Декада инвалидов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-02T07:47:09+03:00

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С 1 по 10 декабря в Томской области пройдет Декада инвалидов, в рамках которой состоится более 700 спортивных и культурно-массовых мероприятий регионального и муниципального уровня.

По данным ГИС «Федеральный реестр инвалидов», в Томской области по состоянию на 1 октября 2019 года проживает 56 776 человек, имеющих инвалидность, из них 52 % составляют женщины и 48 % – мужчины.

– В декаду в Томске и районах для людей с ограничениями по здоровью будут организованы дни открытых дверей, мастер-классы, «круглые столы», «горячие линии», фестивали, концерты, экскурсии, праздники, спартакиады, книжные и фотовыставки, – сообщила начальник областного департамента соцзащиты населения Марина Киняйкина. – Кроме того, уже по традиции мы подведем итог огромной работы, которую десятки госструктур, общественных объединений и центров ведут для томичей с инвалидностью в течение всего года.

Несколько ключевых мероприятий для взрослых и детей состоится в ближайшие дни. Так, 3 декабря в 9 часов в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций откроется IV областной фестиваль-конкурс «Окно в мир». 4 декабря в спорткомплексе «Юпитер» эстафету продолжит фестиваль здоровья для инвалидов старше 18 лет «Атмосфера спорта».

6 декабря в 11 часов для томичей, имеющих инвалидность, будет работать ярмарка вакансий в РК «Fakel»; в 16 часов в «Авангарде» состоится городской праздничный концерт; в 17 часов в Театре юного зрителя начнется гала-показ IX межрегионального конкурса дизайнеров «Особая мода».

ИСТОЧНИК KP.RU