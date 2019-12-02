2019-12-02T06:30:48+03:00
Общество

Судебный пристав из Томска нашел должника по фото Вконтакте

Узнав адрес «на картинке», у гражданина арестовали автомобиль
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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За отказ выполнять обязательства, томичу пришлось расстаться с машинойЗа отказ выполнять обязательства, томичу пришлось расстаться с машиной
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Историю о том, как пристав нашел должника с помощью социальной сети, рассказали в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Гражданин задолжал банку более 550 000 рублей, вместе с исполнительским сбором сумма составила почти 600 000 рублей. Чтобы заставить томича вернуть долг, судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем Volkswagen Golf Plus. Иномарку хотели арестовать, однако по адресу, обозначенному в исполнительных документах, должника не оказалось.

Найти машину судебным приставам помогли соцсети: должник выложил фото своего авто возле пятиэтажки постройки советских времен, причем в кадр попала табличка с адресом. Обнаружив во дворе машину, на нее незамедлительно был наложен арест. Иномарку отвезли на эвакуаторе и передали на ответственное хранение взыскателю.

Предварительно автомобиль оценен в сумму 300 000 рублей. В случае, если гражданин не оплатит долг в срок, машину продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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