2019-12-01T12:30:09+03:00
Спорт

Чемпионат мира по кикбоксингу выиграл Илья Афонин из Томска

Соревнования проходили в Анталье (Турция)
Татьяна Щукина
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Илья впервые выиграл титул чемпиона мира. Фото: администрация Томской областиИлья впервые выиграл титул чемпиона мира. Фото: администрация Томской области
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Чемпионате мира по кикбоксингу, который завершился в Турции, принес золотую награду представителю России, спортсмену томской федерации кикбоксинга Илье Афонину. Томич выступал в весовой категории до 63,5 килограммов и в финале одержал убедительную победу над кикбоксером из Иордании. О триумфе своего воспитанника сообщил в соцсети тренер сибирского спортсмена Кирилл Базаев.

«Афонин Илья стал чемпионом мира по кикбоксингу в разделе "фулл-контакт" и выполнил норматив заслуженного мастера спорта! Феноменальный результат великолепного спортсмена! Более 15 лет работы, пота, крови, слез и многого другого! Илья – ты великий спортсмен! Я горд быть твоим тренером!», – написал Базаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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