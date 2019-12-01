Полицейский спас женщину из горящей машины в Томске

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-01T12:10:17+03:00

В спасении люде счет шел на секунды Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пассажирка автомобиля и ее спутник растерялись в опасной ситуации

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Капитан полиции Андрей Семидотченко из города Томска совершил поступок, в р результате которого была спасена жизнь пожилой женщины.

В темное время суток на улице Транспортная сотрудник правопорядка заметил горящую машину с двумя людьми, находившимися в салоне. Андрей без промедления бросился на помощь, ему помог очевидец происшествия - проходивший мимо местный житель Василий Степанов.

Вдвоем они помогли выбраться из автомобиля женщине-пассажирке, а мужчина-водитель покинул салон сам.

Поступок Андрея Семидотченко и его помощника отметили в МВД России.

«Благодаря умелым, профессиональным и слаженным действиям сотрудника полиции и бдительного гражданина жизнь женщины была спасена», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU