Полицейский спас женщину из горящей машины в Томске
Капитан полиции Андрей Семидотченко из города Томска совершил поступок, в р результате которого была спасена жизнь пожилой женщины.
В темное время суток на улице Транспортная сотрудник правопорядка заметил горящую машину с двумя людьми, находившимися в салоне. Андрей без промедления бросился на помощь, ему помог очевидец происшествия - проходивший мимо местный житель Василий Степанов.
Вдвоем они помогли выбраться из автомобиля женщине-пассажирке, а мужчина-водитель покинул салон сам.
Поступок Андрея Семидотченко и его помощника отметили в МВД России.
«Благодаря умелым, профессиональным и слаженным действиям сотрудника полиции и бдительного гражданина жизнь женщины была спасена», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU