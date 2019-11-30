В томскую колонию омич пытался провезти 11 телефонов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-30T10:47:00+03:00

пресс-служба УФСИН России по Томской области Фото: из открытых источников

Он решил спрятать их в передней панели своей иномарки

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Вчера, 29 ноября, сотрудники ИК-4 пресекли попытку передачи телефлонов на территорию колонии. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в 12:30 на транспортном КПП ИК-4 УФСИН России по Томской области проходила досмотр иномарка «Мазда».

Водитель-омич пригнал машину в автосервис учреждения. Внимательно осмотрев автомобиль, оперативные сотрудники обнаружили в передней панели приборов ухищренно спрятанные запрещенные предметы. Ранее не судимый 34-летний гражданин решил передать другу детства, отбывающему наказание в учреждении, 11 сотовых телефонов, сим-карту и зарядное устройство.

По факту попытки передачи на режимную территорию запрещенных предметов был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материал будет направлен в Мировой суд для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU