2019-11-29T13:03:27+03:00
Экономика

Сельский финансовый фестиваль впервые пройдет в Томской области

В его программе будут квесты и мастер-классы
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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В селе Мельниково Томской области пройдет Сельский финансовый фестиваль. Его организует Региональный центр финансовой грамотности Томской области (РЦФГ), который откроет в Шегарском районе свое представительство, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такое событие по продвижению финансовой грамотности на селе пройдет в регионе впервые. Разнообразная программа бесплатных образовательных мероприятий подготовлена для разновозрастной аудитории — от дошкольников до пенсионеров.

В Шегарской средней школе № 2 для детей и молодежи пройдут деловые игры, мастер-классы и квесты по финансовой грамотности. Для взрослых предусмотрены мастер-классы и консультации от экспертов РЦФГ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда РФ, ФНС. Также запланированы мероприятия для педагогов, которые школьникам преподают основы финансовой грамотности.

Мероприятие состоится в субботу, 30 ноября, с 10 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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