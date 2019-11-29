2019-11-29T12:44:30+03:00
Общество

15-летнего томича, чуть не удушившего себя веревкой, выписали из больницы

Подросток находится в удовлетворительном состоянии
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Сегодня, 29 ноября, из травматологического отделения больницы скорой медицинской помощи № 2 Томска врачи выписали 15-летнего Даниила, ставившего над собой «эксперимент» с удушением веревкой. Состояние ребенка удовлетворительное, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога и психиатра. Об этом сообщает администрация Томской области.

17 ноября подростка в тяжелом состоянии доставили по «скорой» в томскую больницу с диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром». Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, проводили инфузионную терапию, направленную на купирование последствий удушения - гипоксии и отека головного мозга.

Спустя два дня медики стабилизировали состояние подростка, он стал самостоятельно дышать, был отключен от аппарата ИВЛ, а еще через день переведен из реанимации в общее отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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