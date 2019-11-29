Томский племенной завод ввел в строй новый коровник

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-29T12:25:40+03:00

Предприятие выйдет на полную мощность к концу 2020 года. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 29 ноября, племенной завод АО «Дубровское» (Кожевниковский район) ввел коровник на 220 голов. С его вводом поголовье выросло на 24 % - до 1,14 тыс. голов. Таким образом, завершился трехэтапный проект по увеличению производства молока и мяса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В церемонии открытия принял участие губернатор региона Сергей Жвачкин. «Совсем недавно мы праздновали рекордный по Томской области урожай, теперь мы продолжаем работать по молочному и мясному животноводству, это - одно из наших плановых направлений», - в частности, сказал он. При этом надои в «Дубровском» достигают около 8,5 тыс. тонн молока на корову в год, при этом в среднем по области - 6,1 тыс. тонн.

Генеральный директор АО «Дубровское» Геннадий Сергиенко уточнил, что предприятие выйдет на полную мощность к концу 2020 года, тогда продуктивность составит 9 тыс. тонн на фуражную корову. По его словам, новый коровник позволит увеличить производство молока на 2-2,5 тыс. тонн.

Здесь также планируется построить еще два хранилища сена по 5 тысяч тонн.

По словам Г. Сергиенко, племенной завод рассматривает возможность строительства крупного молочного комплекса примерно на 1,8 тыс. голов. В ближайшее время начнется его проектирование, приступить к работам на площадке запланировано на 2021-2022 годы. Ожидается, что производство молока по итогам реализации проекта вырастет на 30 % (до 10 тыс. тонн), производство мяса - на 15 % (до 540 тонн). Общие инвестиции в проект составляют 121,1 млн рублей, где 75 % средств - собственные, остальные - заемные.

ИСТОЧНИК KP.RU