Двое пьяных томичей с ножом ограбили прохожего

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-29T12:15:41+03:00

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Два томича в состоянии алкогольного опьянения гуляли по Томску и решили ограбить незнакомого человека. Они приставили к его горлу нож и пытались выхватить сумку, но мужчина убежал, а грабителей задержали полицейские, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Сообщается, что обвиняемыми являются молодые люди в возрасте 21 и 29 лет. Один из них ранее был неоднократно судим.

«Обвиняемые попытались выхватить у прохожего сумку, в которой находились денежные средства и сотовый телефон. Потерпевший, оказывая им сопротивление, оттолкнул обвиняемого, державшего нож, но при этом упал на землю», — говорится в сообщении.

Мужчине удалось убежать, после чего сообщил о случившемся в полицию. Его сумку обвиняемые похитили, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.

Обвиняемые частично признали свою вину, теперь они заключены под стражу, дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU