Депутаты одобрили поправки в бюджет Томской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-29T10:10:23+03:00

Областной бюджет остается дефицитным, но на текущие нужды депутаты средств добавили. Фото: duma.tomsk.ru Фото: из открытых источников

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Вчера на 39-м собрании Законодательной Думы Томской области депутаты одобрили очередные поправки в региональный бюджет 2019 года. Его параметры увеличены почти на 400 млн рублей.

Общая сумма доходов и расходов областного бюджета текущего года увеличивается на 397 389,9 тыс. руб. за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета. Большая часть этой суммы – 393 564,5 тыс. руб. – будет потрачена на приобретение школы на 1100 мест в микрорайоне Южные Ворота (поселок Зональная Станция Томского района).

Кроме того, без изменений параметров бюджета было проведено перераспределение средств, сэкономленных в ходе конкурсных процедур. Из них 80 609,6 тыс. руб. также пойдут на новую школу в качестве софинансирования из областной казны. С учетом денег, которые предусмотрены на финансирование учебного заведения в 2020 году, его общая стоимость составит 1,4 млрд руб.

По решению депутатов 27 244,8 тыс. руб. дополнительно будет направлено на досрочный выкуп детсада на 220 мест в Томске по улице Первомайской, построенного в рамках проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области».

На 100 млн руб. увеличиваются расходы на государственную поддержку сельскохозяйственного производства. Из них 84,5 миллиона аграрии получат на возмещение затрат на приобретение сельхозтехники – это восемь зерноуборочных комбайнов, 12 тракторов и другое оборудование. Остальные 15,5 млн руб. компенсируют расходы на строительство новых животноводческих комплексов. Общий объем господдержки сельского хозяйства из областного бюджета в 2019 году составит 1,5 млрд руб.

Сумма в размере 40 409,4 тыс. руб. компенсирует областным государственным учреждениям часть затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медстрахования. Еще 3 825,4 тыс. руб. дополнительно пойдет на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.

Таким образом, с учетом поправок общий объем доходов областного бюджета на 2019 год составит 68 335 524,2 тыс. руб., расходов – 72 925 155,3 тыс., дефицит – 4 589 631,1 тыс. руб. (или 9,1 %).

ИСТОЧНИК KP.RU