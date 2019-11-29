Сотрудник банка в Томске уличен ФСБ во взятках от предпринимателя

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-29T09:25:21+03:00

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Сотрудник томского филиала одного из банков сядет на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя. Мужчине вменяется совершении нескольких эпизодов преступлений с марта 2017 года по июнь 2019 года. Дело расследует Управление СК РФ по Томской области. Дело возбуждено на основании материалов, собранных региональным управлением ФСБ.

«По предварительным данным, сотрудник томского филиала одного из банков получил от индивидуального предпринимателя взятки на общую сумму около 450 тысяч рублей за заключение между филиалом банка и предпринимателем договоров на оказание услуг по перевозке банкоматов и информационно-платежных терминалов, а также за подписание актов выполненных работ, в которые включались услуги, фактически не предоставленные предпринимателем», - сообщила пресс-служба СКР.

Сам сотрудник банка виновным себя не признал. В настоящее время он задержан и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU