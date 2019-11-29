Ученые томского медуниверситета разоблачили 5 мифов о депрессии

СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-29T07:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Действительно ли депрессии чаще всего подвержены женщины и подростки? Таким вопросом задались исследователи из СибГМУ. Самые распространённые мифы о депрессии прокомментировал эксперт проекта «Томская область – лаборатория здоровья», заведующий кафедрой фундаментальной психологии и поведенческой медицины Александр Корнетов.

МИФ№1: Депрессией чаще страдают подростки и женщины

И у женщин, и у мужчин, у детей большинство случаев депрессии не диагностируется в силу того, что люди не склонны обращаться к психиатрам. Как таковых групп риска возникновения депрессии не существует. Можно обоснованно говорить о ряде факторов, которые приводят к повышению риска развития депрессивных расстройств:

· развод или расставание; · смерть супруга (супруги); · перенесенная ранее депрессия; · семейный анамнез депрессии; · крупные неблагоприятные жизненные события; · злоупотребление психоактивными веществами; · соматическое заболевание; · социальная изоляция; · недостаток близких отношений; · потеря матери в возрасте до 11 лет;

· изменения социальных систем поддержки; · лечение определенными препаратами (резерпин, барбитураты), гормонами (стероиды, контрацептивы), статины.

МИФ№2: Главный признак депрессии – плохое настроение

Человек с депрессией не всегда выглядит грустным. Например, при лёгком депрессивном эпизоде люди могут на продолжительный промежуток времени отвлекаться. «Тревожными звоночками» служат: · утрата эмоциональной реактивности на окружение и события, которые в норме приятны; · пробуждение по утрам на 2 или более часа раньше, чем в обычное время; · усиление подавленности по утрам; · объективные данные о четкой психомоторной заторможенности или возбуждении (отмеченной посторонним человеком); · четкое снижение аппетита; · снижение концентрации внимания и памяти; · потеря в весе (5% потеря в весе в течение последнего месяца); · выраженное снижение либидо.

МИФ№3: Депрессию можно вылечить самостоятельно

Депрессию вылечить самостоятельно нельзя! Сопровождение специалиста необходимо, поскольку депрессия имеет склонность к хронизации, а неправильное лечение ведёт к резистентности к терапии. К тому же только специалист сможет правильно выбрать необходимое лечение, оценить его эффективность и, в случае необходимости, провести изменение его тактики.

МИФ№4: Депрессия возникает от безделья

Творчество, работа, сверхурочная нагрузка могут как помогать в реабилитации пациента с депрессией, так и усугублять её тяжесть. Такие виды активности всегда необходимо обсуждать с лечащим врачом. Различные физиологические факторы, ослабление иммунитета, авитаминоз самостоятельной причиной развития депрессии не являются, но могут усугублять её течение.

МИФ№5: Депрессия – это не болезнь

Сегодня во всем мире депрессивные расстройства считаются медицинскими состояниями, классифицируются в международной систематике болезней и лечатся специалистами. Депрессивные расстройства характерны для соматических заболеваний и утяжеляют их течение, ускоряют смертность и являются фактором риска самоубийств.

ИСТОЧНИК KP.RU