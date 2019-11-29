Барби-почтальон приехала в Томскую область

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-29T07:07:28+03:00

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В Томской области появились уникальные куклы – оператор почтовой связи Милана, сотрудница отделения Полина и постоянный клиент почты – путешественница Марина. Игрушки, которые в настоящее время пользуются огромной популярностью у детей, станут приятным подарком к Новому году.

Это еще один брендированный товар предприятия, в корпоративном стиле компании.

В почтовой рознице также представлены фирменные почтовые машины и самолеты, уникальные коллекционные модели старинных и современных автомобилей, самой популярной из которых по сей день остается «буханка». Была расширена линейка конструкторов и 3D-пазлов, предназначенных для детей старше 6 лет.

Как уверяют в пресс-службе Почты, при производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

Милана уже выбрала себе профессию

ИСТОЧНИК KP.RU