Барби-почтальон приехала в Томскую область
В Томской области появились уникальные куклы – оператор почтовой связи Милана, сотрудница отделения Полина и постоянный клиент почты – путешественница Марина. Игрушки, которые в настоящее время пользуются огромной популярностью у детей, станут приятным подарком к Новому году.
Это еще один брендированный товар предприятия, в корпоративном стиле компании.
В почтовой рознице также представлены фирменные почтовые машины и самолеты, уникальные коллекционные модели старинных и современных автомобилей, самой популярной из которых по сей день остается «буханка». Была расширена линейка конструкторов и 3D-пазлов, предназначенных для детей старше 6 лет.
Как уверяют в пресс-службе Почты, при производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.
Милана уже выбрала себе профессию
ИСТОЧНИК KP.RU