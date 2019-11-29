242 томича получили гражданство благодаря своей профессии

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-29T06:58:55+03:00

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По госпрограмме «Соотечественники» в 2019 году в Томскую область приехали учителя математики и русского языка, инженеры и врачи. Как сообщили в пресс-службе «белого дома», это люди, чей стаж работы от года, с высшим или средним профессиональным образованием.

- Те, кто уже переехал в Томскую область, это квалифицированные специалисты, чья профессиональная деятельность способствует развитию экономики и социальной сферы региона, — подчеркнула начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных. — Те, кто готовит заявки, должны знать, что приветствуется наличие гарантийного письма от работодателя. Это дает большую уверенность и соискателю, и службе занятости, что человек будет гарантированно востребован на рынке труда.

Отметим, что программа «Соотечественники» действует в Томской области с 2016 года и помогает закрывать потребности экономики региона в квалифицированных кадрах. За три года участникам выдано 1297 положительных заключений, 242 человека получили гражданство в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU