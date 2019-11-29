Томичей приглашают принять участие в международной акции «Тест по истории Отечества»

СЕГОДНЯ 06:51 2019-11-29T06:51:57+03:00

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Региональным координатором мероприятия выступил Молодежный парламент Томской области. Тестирование пройдет в единый день – 13 декабря 2019 года (пятница) в 11:00 по местному времени.

Как стало известно, по указу Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Одним из мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти станет акция в рамках проекта «Большая история». Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды Отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны.

Зарегистрироваться на площадку теста (кдгр.рф) можно до 9 декабря. Желающие также могут принять участие в тестировании он-лайн, заполнив соответствующую форму с 00:00 часов до 24:00 по Московскому времени 13 декабря 2019 года на сайте (кдгр.рф).

ИСТОЧНИК KP.RU