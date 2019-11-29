Томск вошел в двадцатку российских городов с высоким качеством жизни

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-29T06:45:17+03:00

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Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги очередного этапа исследований качества жизни в городах страны. Работы в этом направлении проводятся ежегодно с 2014 года. В 2019-м они проводились в 78 крупных и средних российских городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом эксперты опросили около 600 жителей.

В основу анализа положены мнения людей по поводу тех или иных сторон городской жизни - работы дорожных и ремонтных служб, развития образования и культуры, состояния жилого фонда и благоустройства, деятельности местных властей, качества медицинского обслуживания и т. д. Также респонденты давали общую оценку положения дел в городе.

По всем перечисленным критериям Томск оказался на 16-м месте из 78 городов РФ. Опрошенные горожане хорошо оценили работу местной власти (8-е место в категории) и системы ЖКХ (18-е место). Более низкую оценку томичи дали культуре и образованию - 20-е место в категории.

Медицинское обслуживание, по мнению респондентов, в Томске не слишком качественное - 54-е место. Хуже всего опрошенные оценили обслуживание и ремонт дорог (74-е место). Общая же оценка качества жизни в областном центре оказалась на 28-м месте.

Общероссийский рейтинг возглавила Казань: наиболее высоко ее обитатели оценили общее состояние дел в городе и ситуацию на дорогах (по обоим показателям - 1-е место). На 2-м месте в списке расположился Грозный, на 3-м - Тюмень, далее следуют Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. Последнюю строчку под номером 78 занимает бурятская столица Улан-Удэ.

Из сибирских городов в рейтинге качества жизни Иркутск занял 7-е место, Кемерово - 10-е, Новокузнецк - 11-е место, Новосибирск - 12-е, Барнаул - 20-е, Омск - 74-е.

ИСТОЧНИК KP.RU