2019-11-28T13:08:13+03:00
Недвижимость

Движение на Красноармейской ограничат на 5 дней в Томске

Это связано с ремонтными работами
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Одну из полос по улице Красноармейской в районе торгового центра «Садко» закроют для движения автомобилей из-за коммунальных работ. Ограничение продлится до 00:00 часов 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации Томска.

«На указанном участке пути работают бригады ООО «Томскводоканал», они проводят замену аварийного участка водопроводной линии и устанавливают колодец по улице Красноармейской, 114», — говорится в сообщении.

Горожан просят заранее выбирать другие пути для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре человека спасены во время пожара в селе Томской области
Зимний городок «В гостях у Деда Мороза» откроют возле «Томских товаров»
Пять «черных» кредиторов выявил Банк России в Томске
В Думе Томской области обновился депутатский корпус
Единый номер «112» станет доступен по всей Томской области в 2020 году
Рисунок школьника из Томской области станет новогодней открыткой
Томичам расскажут об особенностях маркировки упаковок для переработки
Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томском районе
В Томской области снизилось число угона автомобилей
Томичи могут выиграть экскурсии в ботанический сад, сделав новогодние украшения
Документальный хоррор про мертвый леc покажут в Томске
Не проскочила: томичка на Honda получила тяжелые травмы в ДТП с трактором
Прививку против гриппа поставили более 374 тысяч жителей Томской области
5-метровый светящийся шар украсит центр Томска к Новому году
Мать с коляской выгнали из бизнес-центра в Томске из-за нежелания пачкать пол
В Томской области мужчина украл электроинструменты на сумму более 150 тысяч рублей
В одном из старинных деревянных домов Томска откроется чайная
В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека
Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»
Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске