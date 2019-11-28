Движение на Красноармейской ограничат на 5 дней в Томске
Это связано с ремонтными работами
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Одну из полос по улице Красноармейской в районе торгового центра «Садко» закроют для движения автомобилей из-за коммунальных работ. Ограничение продлится до 00:00 часов 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации Томска.
«На указанном участке пути работают бригады ООО «Томскводоканал», они проводят замену аварийного участка водопроводной линии и устанавливают колодец по улице Красноармейской, 114», — говорится в сообщении.
Горожан просят заранее выбирать другие пути для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU