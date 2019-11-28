2019-11-28T12:25:30+03:00
Происшествия

Четыре человека спасены во время пожара в селе Томской области

Площадь пожара составила 2 квадратных метра
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В среду, 27 ноября, в селе Орехово Первомайского района Томской области вечером произошел пожар в одноэтажном двухквартирном доме. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 18:37.

«На момент прибытия первого подразделения было задымление в квартире. Пожарными было спасено 4 человека. Огонь удалось ликвидировать в 18:44», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В результате в одной из квартир в комнате обгорел диван, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара участвовали 2 человека и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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