2019-11-28T12:16:01+03:00
Общество

Зимний городок «В гостях у Деда Мороза» откроют возле «Томских товаров»

Строительство места отдыха с оригинальными фотозонами уже начато
Татьяна Щукина
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Установка и оформление новогодней искусственной ели завершится к концу недели. Фото: мэрия ТомскаУстановка и оформление новогодней искусственной ели завершится к концу недели. Фото: мэрия Томска
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Пегас в санях, арка со снеговиками и прочие объекты для услады глаз и фотографирования томичей появятся в Сквере студенческих стройотрядов в преддверии Нового года.

«На этой неделе в Сквере ССО (ул. Красноармейская, 122) началось активное строительство зимнего городка «В гостях у Деда Мороза»… Площадь традиционно украсит светодиодный фонтан с ледовым ограждением и светодиодной подсветкой. Вокруг него зальют ледовый каток. В северной части зимнего городка будут установлены оригинальные ледовые скульптуры», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

В администрации города уточнили, что на входе в городок поставят арки со снеговиками. На двухметровых подиумах изо льда установят красочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Между ними появится ледовый диван с композицией в виде циферблата часов. Организаторы уверены, что эта площадка станет одной из самых популярных новогодних фотозон. Также томичи смогут сфотографироваться рядом с Пегасом, запряженным в новогодние сани.

В общей сложности планируется установить более 20 ледовых фигур, в том числе сказочного гнома и медведя, дуба с вороной и ледяного камина.

Сейчас рабочие заканчивают строительство двух ледяных горок (высотой 1, 2 и 3 м) и ледового лабиринта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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