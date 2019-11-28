2019-11-28T11:28:32+03:00
Происшествия

Пять «черных» кредиторов выявил Банк России в Томске

Увеличение количества финансовых «нелегалов» наблюдается по всей Сибири
Татьяна Щукина
Поделиться:
Легальность любой финансовой организации можно проверить на сайте Банка РоссииЛегальность любой финансовой организации можно проверить на сайте Банка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В третьем квартале 2019 года эксперты Банка России выявили в Томской области несколько организаций, нелегально выдававших потребительские займы населению. Одна из них незаконно называла себя «микрокредитная компания».

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев рассказал, что по сравнению со вторым кварталом количество выявленных «черных» кредиторов в Сибири выросло на 20 %.

«Одалживать деньги в нелегальных организациях опасно, так как они могут требовать огромные проценты по ссудам и использовать незаконные методы взыскания задолженности», - предупредили население в администрации Томской области.

Чтобы не стать жертвами «черных» кредиторов эксперты советуют гражданам перед оформлением займа проверять финансовую организацию на сайте Банка России. Там же можно пожаловаться на выявленных финансовых «нелегалов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Думе Томской области обновился депутатский корпус
Единый номер «112» станет доступен по всей Томской области в 2020 году
Рисунок школьника из Томской области станет новогодней открыткой
Томичам расскажут об особенностях маркировки упаковок для переработки
Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томском районе
В Томской области снизилось число угона автомобилей
Томичи могут выиграть экскурсии в ботанический сад, сделав новогодние украшения
Документальный хоррор про мертвый леc покажут в Томске
Не проскочила: томичка на Honda получила тяжелые травмы в ДТП с трактором
Прививку против гриппа поставили более 374 тысяч жителей Томской области
5-метровый светящийся шар украсит центр Томска к Новому году
Мать с коляской выгнали из бизнес-центра в Томске из-за нежелания пачкать пол
В Томской области мужчина украл электроинструменты на сумму более 150 тысяч рублей
В одном из старинных деревянных домов Томска откроется чайная
В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека
Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»
Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске