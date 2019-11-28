Пять «черных» кредиторов выявил Банк России в Томске

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-28T11:28:32+03:00

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В третьем квартале 2019 года эксперты Банка России выявили в Томской области несколько организаций, нелегально выдававших потребительские займы населению. Одна из них незаконно называла себя «микрокредитная компания».

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев рассказал, что по сравнению со вторым кварталом количество выявленных «черных» кредиторов в Сибири выросло на 20 %.

«Одалживать деньги в нелегальных организациях опасно, так как они могут требовать огромные проценты по ссудам и использовать незаконные методы взыскания задолженности», - предупредили население в администрации Томской области.

Чтобы не стать жертвами «черных» кредиторов эксперты советуют гражданам перед оформлением займа проверять финансовую организацию на сайте Банка России. Там же можно пожаловаться на выявленных финансовых «нелегалов».

ИСТОЧНИК KP.RU