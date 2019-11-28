2019-11-28T10:22:38+03:00
Общество

В Думе Томской области обновился депутатский корпус

Новый парламентарий - выходец из Парабельского района
Антонина Ленская
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Стать депутатом Александру Ёлкину помогло членство в «Единой России».Стать депутатом Александру Ёлкину помогло членство в «Единой России».Фото: из открытых источников
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Сегодня на 39-м собрании Законодательной Думы Томской области VI созыва депутаты признали полномочия своего нового коллеги Александра Ёлкина. Он займет место Виталия Оглезнева, досрочно сложившего свои полномочия.

Александр Петрович Ёлкин зарегистрирован Избирательной комиссией Томской области депутатом по областному списку Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он родился и живет в Парабели (при этом называет себя истинным патриотом своего села). После службы на флоте и учебы в ТГПУ много лет проработал в пожарной охране, был на хорошем счету в региональном Управлении МЧС России. За свой добросовестный труд неоднократно награждался ведомственными грамотами и медалями.

В настоящее время работает ведущим инженером службы пожарной безопасности районного нефтепроводного управления «Парабель». До избрания в областной парламент Александр Ёлкин являлся депутатом Думы Парабельского района V созыва.

Добавим, что на сегодняшнем собрании областной Думы досрочно прекращены полномочия депутата Александра Михкельсона (Кетский избирательный округ № 20) в связи с его избранием главой Шегарского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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