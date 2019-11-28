Единый номер «112» станет доступен по всей Томской области в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-28T09:56:18+03:00

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Система вызова экстренных служб по единому телефонному номеру «112» начнет работу в режиме опытной эксплуатации на всей территории Томской области в 2020 году. После этого начнутся ее государственные испытания, сообщил замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Сейчас номер «112» открыт для опытной эксплуатации в Томске, Северске, Стрежевом, а также Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском, Парабельском и Томском районах. Компания-подрядчик «Ростелеком» завершила подготовку инфраструктуры для подключения к системе оставшихся 12 муниципалитетов.

- Мы проложили последние 35 километров волоконно-оптических линий связи до единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб в 12 районах. К единой сети также подключены Томская областная поисково-спасательная служба и резервный центр обработки вызовов, - рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

По словам И. Толстоносова, все происходящие сегодня процессы автоматизации - не дань моде, а необходимые условия для эффективной работы, координации оперативных служб и создания многоуровневой системы безопасности. Одно из приоритетных направлений региона в этой сфере - развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», неотъемлемой частью которого является и «Система-112». С 2012 года на ее создание и содержание из регионального бюджета направлено более 153 млн рублей. Первые центры обработки вызовов в Томской области заработали в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU