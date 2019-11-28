2019-11-28T09:43:21+03:00
Образование и работа

Томичам расскажут об особенностях маркировки упаковок для переработки

Лекция состоится 29 ноября в главном корпусе Томского госуниверситета
Антонина Ленская
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Активисты «Чистого университета» на акции, приуроченной к Всемирному дню переработки. Фото с сайта tsu.ruАктивисты «Чистого университета» на акции, приуроченной к Всемирному дню переработки. Фото с сайта tsu.ruФото: из открытых источников
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Завтра, 29 ноября, в Томском госуниверситете состоится экспресс-лекция «Треугольники на упаковке: как разобраться в маркировках». О том, что означают те или иные маркировки на упаковках, подлежат ли они переработке и как правильно сортировать мусор, слушателям расскажет руководитель сообщества «Чистый университет» Светлана Мясоедова.

На лекцию приглашаются все желающие. Место проведения – галерея «В Главном» (главный корпус ТГУ, 3-й этаж, вход напротив ауд. 229), начало в 14 часов.

Проект «Чистый университет» объединяет инициативных студентов, которые распространяют идеи осознанного потребления в своей среде, вводят систему раздельного сбора отходов. Так, в корпусах ТГУ стоят урны, куда учащиеся и преподаватели могут складывать пластик, стекло и алюминий. Технический персонал относит содержимое урн в сетки, которые расположены возле корпусов, далее мусор отправляется на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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