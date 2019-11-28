2019-11-28T08:01:03+03:00
Общество

Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томском районе

Он ушел из дома 5 дней назад
Маргарита Бондаренко
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Фото: отряд Лиза Алерт ТомскФото: отряд Лиза Алерт ТомскФото: Из открытых источников
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В селе Октябрьское Томского района разыскивают 82-летнего Анатолия Байкова. 23 ноября он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 160-163 сантиметра, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Был одет в лыжные черные штаны, голубую фуфайку, черную шапку-ушанку.

Если у вас есть какие-либо сведения о местонахождении мужчины, сообщите информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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