В Томской области снизилось число угона автомобилей
Количество зарегистрированных краж автомашин в Томской области снизилось на 25%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе анализа установлено, что большинство случаев угона автомобилей совершается на территории Томска.
«В текущем году участковые уполномоченные полиции принимали участие в проведении ряда оперативно-профилактических мероприятий и операциях, целями которых являлось предупреждение и пресечение преступлений против собственности («Розыск», «Автомобиль», «Мошенник» и иные)», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
Также сообщается, на плановой основе организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних в целях профилактики угонов транспортных средств, краж из автомототранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU