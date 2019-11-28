В Томской области снизилось число угона автомобилей

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-28T07:27:17+03:00

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Большое влияние на это оказали профилактические мероприятия

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Количество зарегистрированных краж автомашин в Томской области снизилось на 25%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе анализа установлено, что большинство случаев угона автомобилей совершается на территории Томска.

«В текущем году участковые уполномоченные полиции принимали участие в проведении ряда оперативно-профилактических мероприятий и операциях, целями которых являлось предупреждение и пресечение преступлений против собственности («Розыск», «Автомобиль», «Мошенник» и иные)», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Также сообщается, на плановой основе организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних в целях профилактики угонов транспортных средств, краж из автомототранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU