Томичи могут выиграть экскурсии в ботанический сад, сделав новогодние украшения

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-28T06:40:28+03:00

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Сибирский ботанический сад ТГУ объявил конкурс «А у нас елка поспела!», в котором томичам предлагается изготовить украшения из природных материалов в форме семян и плодов любых растений.

По словам руководителя экскурсионного бюро Сибирского ботанического сада ТГУ Анастасии Войцеховской, игрушки можно мастерить из орехов, веток, листьев и так далее, приветствуются все идеи. Соревнование пройдет в трех возрастных группах: взрослые, школьники и дошкольники.

Жюри определит лидеров нескольких номинаций: победитель, приз зрительских симпатий и самая креативная игрушка. Всем вручат сертификат участника, а победители получат дипломы и призы, такие как сертификаты на экскурсии.

Работы на конкурс принимаются до 25 декабря по проспекту Ленина, 34/1, с понедельника по субботу с 11:00 до 15:00.

Все работы можно будет увидеть в фойе ботанического сада ТГУ, где появится эко-елка. Награждение победителей состоится 27 декабря в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU