Документальный хоррор про мертвый лет покажут в Томске
Все желающие зрители могут бесплатно посетить в четверг показ фильма «Кислотный лес» (12+). Ленту продемонстрируют в рамка Фестиваля европейского кино. Показ фильма начнется в 19 часов в кинотеатре «Fакел».
Фильм представит атташе по культуре Посольства Литвы в России Инга Видугирите-Пакериене.
«Документальную ленту сняла литовская женщина-режиссер Ругиле Барзджюкайте. В фильме ее камера сверху, как из птичьего гнезда, наблюдает за людьми, приезжающими в диковинный мертвый лес в заповеднике на Куршской косе. Критики оценивают «Кислотный лес» как документальный хоррор, где автор размышляет о будущем планеты», - сообщается информация на сайте администрации Томской области.
В копилке наград фильма про лес, который сжигает помет черных бакланов — призы Международного фестиваля документального и короткометражного кино Dokufest и Международного кинофестивале в Локарно (Швейцария, 2018 г.).
ИСТОЧНИК KP.RU