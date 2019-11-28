2019-11-28T05:43:55+03:00
Звезды

Документальный хоррор про мертвый лет покажут в Томске

Показ пройдет бесплатно для зрителей
Татьяна Щукина
Поделиться:
Деревья на Куршской косе сжигает помет черных баклановДеревья на Куршской косе сжигает помет черных баклановФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Все желающие зрители могут бесплатно посетить в четверг показ фильма «Кислотный лес» (12+). Ленту продемонстрируют в рамка Фестиваля европейского кино. Показ фильма начнется в 19 часов в кинотеатре «Fакел».

Фильм представит атташе по культуре Посольства Литвы в России Инга Видугирите-Пакериене.

«Документальную ленту сняла литовская женщина-режиссер Ругиле Барзджюкайте. В фильме ее камера сверху, как из птичьего гнезда, наблюдает за людьми, приезжающими в диковинный мертвый лес в заповеднике на Куршской косе. Критики оценивают «Кислотный лес» как документальный хоррор, где автор размышляет о будущем планеты», - сообщается информация на сайте администрации Томской области.

В копилке наград фильма про лес, который сжигает помет черных бакланов — призы Международного фестиваля документального и короткометражного кино Dokufest и Международного кинофестивале в Локарно (Швейцария, 2018 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24