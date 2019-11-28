Документальный хоррор про мертвый лет покажут в Томске

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-28T05:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Все желающие зрители могут бесплатно посетить в четверг показ фильма «Кислотный лес» (12+). Ленту продемонстрируют в рамка Фестиваля европейского кино. Показ фильма начнется в 19 часов в кинотеатре «Fакел».

Фильм представит атташе по культуре Посольства Литвы в России Инга Видугирите-Пакериене.

«Документальную ленту сняла литовская женщина-режиссер Ругиле Барзджюкайте. В фильме ее камера сверху, как из птичьего гнезда, наблюдает за людьми, приезжающими в диковинный мертвый лес в заповеднике на Куршской косе. Критики оценивают «Кислотный лес» как документальный хоррор, где автор размышляет о будущем планеты», - сообщается информация на сайте администрации Томской области.

В копилке наград фильма про лес, который сжигает помет черных бакланов — призы Международного фестиваля документального и короткометражного кино Dokufest и Международного кинофестивале в Локарно (Швейцария, 2018 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU