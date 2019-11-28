2019-11-28T04:53:15+03:00
Происшествия

Не проскочила: томичка на Honda получила тяжелые травмы в ДТП с трактором

Женщина выехала на «встречку» на трассе Колпашево — Белый Яр
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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На трассе Колпашево — Белый Яр произошло серьезное дорожно-трактпортное происшествие, в результате которого оказался практически смят автомобиль Honda Stream, а его 42-летняя водитель оказалась в больнице.

В УМВД по Томской области уточнили, что авария с участием иномарки и трактора случилась в среду, 27 ноября, около 13:20 часов. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют эксперты, однако предположительно причиной столкновения могло стать то, что женщина-водитель не верно оценила дорожную ситуацию.

«По предварительной информации, автомобиль Honda Stream, двигаясь по автомобильной дороге Колпашево — Белый Яр, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным трактором К-700А», — сообщила пресс-служба полицейского ведомства. В региональном УМВД отметили, что женщина-водитель была доставлена с места происшествия в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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