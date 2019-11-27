2019-11-27T13:17:06+03:00
Здоровье

Прививку против гриппа поставили более 374 тысяч жителей Томской области

Такая мера помогает снизить вероятность заболевания
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Вакцинация против гриппа в Томской области продолжается и продлится до начала подъема заболеваемости. С начала прививочной кампании прививки от гриппа поставили 374,4 тысячи человек, из них 95 тысяч — дети. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

Сообщается, что для профилактики гриппа медики используют современные отечественные препараты: «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс квадри», «Флю-М». Они содержат антигены наиболее распространенных в этом году штаммов вируса гриппа.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, вакцинация помогает организму выработать иммунитет, меньше вероятности заболеть гриппом, а если человек заболел, то заболевание протекает гораздо легче, без осложнений.

Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства могут все желающие, детям прививки ставят в школах и детских садах по согласию родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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