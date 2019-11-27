5-метровый светящийся шар украсит центр Томска к Новому году

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-27T12:42:18+03:00

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Оригинальную фотозону в виде огромного светящегося шара задумала устроить мэрия Томска в преддверии 2020 года. Гигантскую «елочную игрушку» поставят недалеко от мест главных новогодний гуляний на Новособорной площади, вблизи Городского сада. Томичи и гости города смогут сделать интересное тематическое фото с шаром, удивить общественность необычным сэлфи.

Фотозона будет работать на светодиодах, сам шар будет иметь диаметр более пяти метров. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил мэр Томска Иван Кляйн в разговоре с журналистами.

Отметим, что также к Новому году на Новособорной по традиции утроят ледовый городок с большими горками, поставят главную елку. Открытие елки запланировано на 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU