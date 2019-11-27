Мать с коляской выгнали из бизнес-центра в Томске из-за нежелания пачкать пол

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-27T12:24:53+03:00

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Поход молодой матери к юристу обернулся для нее сильным стрессом и скандалом. Жительница Томска была вынуждена обратиться за защитой ее прав в органы правопорядка и аппарат уполномоченного по правам человека.

Как рассказала женщина, вахтер упорно не хотел пускать ее с коляской в лифт по причине того, что она может испачкать колесами пол. Мужчина, якобы, предлагал оставить и коляску, и годовалого малыша на посту охраны, что мать делать отказалась. Тогда ретивый вахтер остановил лифт и вывел женщину вон. Ей все же удалось попасть к юристу, к которому она шла на прием, но только с помощью полицейских – те приехали по ее звонку и вместе с ней поднимались на лифте.

Далее поддержку томичке оказал омбудсмен, усмотревший в деле ущемление прав маломобильных граждан.

«Информация о данном нарушении была направлена уполномоченным в прокуратуру Советского района с просьбой провести проверку законности действий сотрудников бизнес-центра и принять соответствующие меры. Изучив ситуацию, районный прокурор пришел к выводу о том, что администрацией делового центра были нарушены требования законодательства. В адрес собственника делового центра было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения», — отметили в аппарате уполномоченного

ИСТОЧНИК KP.RU