2019-11-27T12:24:53+03:00
Общество

Мать с коляской выгнали из бизнес-центра в Томске из-за нежелания пачкать пол

За женщину заступилась полиция и омбудсмен по правам человека
Татьяна Щукина
Поделиться:
За свое отношение к материнству ретивому вахтеру придется ответить перед администрациейЗа свое отношение к материнству ретивому вахтеру придется ответить перед администрациейФото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Поход молодой матери к юристу обернулся для нее сильным стрессом и скандалом. Жительница Томска была вынуждена обратиться за защитой ее прав в органы правопорядка и аппарат уполномоченного по правам человека.

Как рассказала женщина, вахтер упорно не хотел пускать ее с коляской в лифт по причине того, что она может испачкать колесами пол. Мужчина, якобы, предлагал оставить и коляску, и годовалого малыша на посту охраны, что мать делать отказалась. Тогда ретивый вахтер остановил лифт и вывел женщину вон. Ей все же удалось попасть к юристу, к которому она шла на прием, но только с помощью полицейских – те приехали по ее звонку и вместе с ней поднимались на лифте.

Далее поддержку томичке оказал омбудсмен, усмотревший в деле ущемление прав маломобильных граждан.

«Информация о данном нарушении была направлена уполномоченным в прокуратуру Советского района с просьбой провести проверку законности действий сотрудников бизнес-центра и принять соответствующие меры. Изучив ситуацию, районный прокурор пришел к выводу о том, что администрацией делового центра были нарушены требования законодательства. В адрес собственника делового центра было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения», — отметили в аппарате уполномоченного

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прививку против гриппа поставили более 374 тысяч жителей Томской области
5-метровый светящийся шар украсит центр Томска к Новому году
В Томской области мужчина украл электроинструменты на сумму более 150 тысяч рублей
В одном из старинных деревянных домов Томска откроется чайная
В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека
Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»
Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске
Два автомобиля и навес сгорели в результате пожара в Томске
Синоптики прогнозируют небольшой снег в Томске в среду
Благотворительный епархиальный склад для малоимущих открылся в Томске
Инвестиции в томскую экономику составили почти 62 млрд рублей
Томскому муниципальному оркестру подарили бас-гитару и ударную установку
Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске
Томский облздрав сообщил о запрете на курение вейпов и кальянов
Отбывающего наказание в томской колонии отпустили на 4 дня домой
В продукции Колпашевского рыбзавода томичи обнаружили высокий уровень ртути
Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме
Томские экскурсоводы защитят свои проекты на этой неделе
Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска
В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса
Два судимых томича разбили об забор угнанный автомобиль
Томский водитель переехал пенсионера, лежащего на ночной дороге
Бильярдную на Каштаке в Томске закрыли за продажу алкоголя
В Томской области отмечают 50-летие академической науки
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту