В Томской области мужчина украл электроинструменты на сумму более 150 тысяч рублей
В отделение полиции города Асино с заявлением о краже дорогостоящих электроинструментов обратился представитель организации, функционирующей на территории данного города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний мужчина.
«По предварительным данным, ночью мужчина проник на территорию предприятия путем взлома замка. Подозреваемый похитил электроинструменты, среди которых были шлифовальная машина, гайковерт, дисковая пила, точильный станок, 2 аппарата для сварки, отбойный молоток», - сообщает пресс-служба МВД по Томской области.
Сообщается, что похищенные инструменты мужчина сдал в ломбард, часть из них изъята сотрудниками полиции.
В результате предприятию причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», согласно которой преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU