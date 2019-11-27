2019-11-27T12:17:12+03:00
Происшествия

В Томской области мужчина украл электроинструменты на сумму более 150 тысяч рублей

Похищенное местный житель сдал в ломбард
Маргарита Бондаренко
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Томской областиФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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В отделение полиции города Асино с заявлением о краже дорогостоящих электроинструментов обратился представитель организации, функционирующей на территории данного города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний мужчина.

«По предварительным данным, ночью мужчина проник на территорию предприятия путем взлома замка. Подозреваемый похитил электроинструменты, среди которых были шлифовальная машина, гайковерт, дисковая пила, точильный станок, 2 аппарата для сварки, отбойный молоток», - сообщает пресс-служба МВД по Томской области.

Сообщается, что похищенные инструменты мужчина сдал в ломбард, часть из них изъята сотрудниками полиции.

В результате предприятию причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража», согласно которой преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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