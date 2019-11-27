В одном из старинных деревянных домов Томска откроется чайная

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-27T11:53:44+03:00

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Чайная в старинном деревянном доме на улице Пушкина, 24, откроется в тестовом режиме в январе 2020 года. Об этом сообщил инвестор Александр Беликов, восстанавливающий здание по муниципальной программе «Дом за рубль». Он стал одним из первых арендаторов, принявшим участие в проекте, пояснили в мэрии Томска.

Восстановление внешней части здания было завершено около года назад, сейчас основные работы завершаются внутри помещения. Оба этажа представляют собой открытое пространство без перегородок. В центре зала установлена стилизованная русская печь, которая обогревает весь дом. В ходе восстановления здания были вскрыты полы и обнаружен дополнительный подземный этаж, укрепленный бутовым камнем. Было решено оставить его практически без изменений, обустроив спуск ступенями. По словам А. Беликова, каменный подвал планируется задействовать наравне с двумя верхними этажами, выполненными из дерева.

В начале XX века в этом здании находилось чайная, где отдыхали путники и торговые караваны, движущиеся по Иркутскому тракту. Нынешний владелец решил сохранить исторический профиль заведения. Сегодня в доме побывал мэр Томска Иван Кляйн, который поблагодарил инвестора за идею сделать отреставрированный дом общедоступным для томичей.

К сведению: к настоящему времени в рамках муниципального проекта «Аренда за рубль» инвесторам передано для ремонта и реставрации 25 исторических зданий (четыре объекта культурного наследия и 21 объект ценной среды и фоновой застройки). Уже восстановлено три объекта, ведутся восстановительные работы еще на 10 домах, по остальным готовится проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU