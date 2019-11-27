В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-27T10:08:02+03:00

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

По неуточненным обстоятельствам, водитель «Тойоты» выехал на «встречку»

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В Молчановском районе Томской области произошла страшная авария, в резултате которой погибли три человека: 36-летний водитель «Тойоты» с 34-летней пассажиркой и 62-летний пассажир второй машины.

Как уточнила пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло во вторник, 26 ноября, около 15:20 часов на 214-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево.

«Произошло столкновение двух встречных транспортных средств: Toyota Corona и Nissan Note», - подтвердили в ведомстве. Сотрудники правопорядка уточнили, что по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где и врезался в другую иномарку.

Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии. Их просят позвонить по телефону +7(38256) 21-271.

ИСТОЧНИК KP.RU