2019-11-27T10:08:02+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека

По неуточненным обстоятельствам, водитель «Тойоты» выехал на «встречку»
Татьяна Щукина
Поделиться:
Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

В Молчановском районе Томской области произошла страшная авария, в резултате которой погибли три человека: 36-летний водитель «Тойоты» с 34-летней пассажиркой и 62-летний пассажир второй машины.

Как уточнила пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло во вторник, 26 ноября, около 15:20 часов на 214-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево.

«Произошло столкновение двух встречных транспортных средств: Toyota Corona и Nissan Note», - подтвердили в ведомстве. Сотрудники правопорядка уточнили, что по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где и врезался в другую иномарку.

Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии. Их просят позвонить по телефону +7(38256) 21-271.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»
Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске
Два автомобиля и навес сгорели в результате пожара в Томске
Синоптики прогнозируют небольшой снег в Томске в среду
Благотворительный епархиальный склад для малоимущих открылся в Томске
Инвестиции в томскую экономику составили почти 62 млрд рублей
Томскому муниципальному оркестру подарили бас-гитару и ударную установку
Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске
Томский облздрав сообщил о запрете на курение вейпов и кальянов
Отбывающего наказание в томской колонии отпустили на 4 дня домой
В продукции Колпашевского рыбзавода томичи обнаружили высокий уровень ртути
Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме
Томские экскурсоводы защитят свои проекты на этой неделе
Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска
В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса
Два судимых томича разбили об забор угнанный автомобиль
Томский водитель переехал пенсионера, лежащего на ночной дороге
Бильярдную на Каштаке в Томске закрыли за продажу алкоголя
В Томской области отмечают 50-летие академической науки
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту