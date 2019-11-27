Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-27T09:43:25+03:00

В ближайшие 11 годы осужденному будет совсем не смешно Фото: Архив "КП"

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50-летний житель Томска проведет 11 лет в колонии строгого режима за убийство женщины с которой 5 лет состоял «в отношениях».

В вечер совершения убийство парочка распивала спиртные напитки, причем дама все время кричала и просила добавки. Сначала кавалер пытался ее успокоить, а потом удушил катушкой от провода. При этом раздражающим фактором являлось то, что подруга на его действия отвечала смехом.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, в суде обвиняемый пытался убедить собравшихся, что не догадывался, что его женщина умерла. Он решил, что та заснула и даже заботливо перенес ее на кровать.

Тем не менее, суд встал на сторону гособвинения и приговорил душителя к длительной изоляции от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU