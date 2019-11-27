Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
50-летний житель Томска проведет 11 лет в колонии строгого режима за убийство женщины с которой 5 лет состоял «в отношениях».
В вечер совершения убийство парочка распивала спиртные напитки, причем дама все время кричала и просила добавки. Сначала кавалер пытался ее успокоить, а потом удушил катушкой от провода. При этом раздражающим фактором являлось то, что подруга на его действия отвечала смехом.
Как сообщили в прокуратуре Томской области, в суде обвиняемый пытался убедить собравшихся, что не догадывался, что его женщина умерла. Он решил, что та заснула и даже заботливо перенес ее на кровать.
Тем не менее, суд встал на сторону гособвинения и приговорил душителя к длительной изоляции от общества.
ИСТОЧНИК KP.RU