Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-27T09:21:31+03:00

Сегодня именно Томск является ярким примером университетского города. Фото: из открытых источников

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27-30 ноября в ТГУ проходит IV международный форум университетских городов «Город-университет: глобальность vs локальность». Кроме экспертов из томских вузов, в нем примут участие представители администрации Томска и области, а также зарубежные специалисты. Они обсудят роль университетов в развитии городов, где живет много студентов, и сформулируют стратегию развития областного центра как города-университета.

Это первое мероприятие вузов Томска, объединившихся под брендом «Большой университет». Открытие форума состоится 28 ноября в 16.00 в Центре культуры ТГУ. На пленарном заседании выступят губернатор Томской области Сергей Жвачкин, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, замгубернатора по экономике Андрей Антонов, координатор Инициативы процветания городов ООН-Хабитат Луис Эррера Фавела.

Основной темой дискуссий, рабочих встреч и круглых столов станет роль университета в жизни территорий разного порядка, от города и региона до всего мира. Часть обсуждений коснется непосредственно Томска, который является ярким примером университетского города.

Сегодня в рамках форума открылась международная студенческая площадка UNI4CITY, участники которой обсудят, каким быть межвузовскому кампусу.

ИСТОЧНИК KP.RU