Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-27T07:49:45+03:00

Он будет действовать в темное время суток

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По ул. Войкова, 25, недалеко от школы № 16 в пер. Сухоозерном на опору электроосвещения впервые смонтирован специальный гобопроектор, высвечивающий на проезжей части дорожный знак, обозначающий приближение к пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что гобопроектор в темное время суток отражает на проезжей части знак «Пешеходный переход» размером приблизительно метра на метр, заметив который водители должны ограничить скорость.

Как отметили в городском отделе организации дорожного движения, установка такого оборудования носит экспериментальный характер. В будущем, если результат окажется положительным, данную практику внедрят и на других участках Томска, в частности, вблизи социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU