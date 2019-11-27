2019-11-27T07:49:45+03:00
Общество

Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске

Он будет действовать в темное время суток
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ТомскаФото: пресс-служба администрации Томска
Изменить размер текста:

По ул. Войкова, 25, недалеко от школы № 16 в пер. Сухоозерном на опору электроосвещения впервые смонтирован специальный гобопроектор, высвечивающий на проезжей части дорожный знак, обозначающий приближение к пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что гобопроектор в темное время суток отражает на проезжей части знак «Пешеходный переход» размером приблизительно метра на метр, заметив который водители должны ограничить скорость.

Как отметили в городском отделе организации дорожного движения, установка такого оборудования носит экспериментальный характер. В будущем, если результат окажется положительным, данную практику внедрят и на других участках Томска, в частности, вблизи социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лобовом ДТП у Тунгусово на томской трассе погибли три человека
Досмеялась: томич задушил подругу, не принимавшую его всерьез
Вузы Томска объединяются под брендом «Большой университет»
Два автомобиля и навес сгорели в результате пожара в Томске
Синоптики прогнозируют небольшой снег в Томске в среду
Благотворительный епархиальный склад для малоимущих открылся в Томске
Инвестиции в томскую экономику составили почти 62 млрд рублей
Томскому муниципальному оркестру подарили бас-гитару и ударную установку
Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске
Томский облздрав сообщил о запрете на курение вейпов и кальянов
Отбывающего наказание в томской колонии отпустили на 4 дня домой
В продукции Колпашевского рыбзавода томичи обнаружили высокий уровень ртути
Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме
Томские экскурсоводы защитят свои проекты на этой неделе
Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска
В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса
Два судимых томича разбили об забор угнанный автомобиль
Томский водитель переехал пенсионера, лежащего на ночной дороге
Бильярдную на Каштаке в Томске закрыли за продажу алкоголя
В Томской области отмечают 50-летие академической науки
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту