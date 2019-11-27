Гобопроектор для безопасности пешеходов впервые установлен в Томске
По ул. Войкова, 25, недалеко от школы № 16 в пер. Сухоозерном на опору электроосвещения впервые смонтирован специальный гобопроектор, высвечивающий на проезжей части дорожный знак, обозначающий приближение к пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.
Уточняется, что гобопроектор в темное время суток отражает на проезжей части знак «Пешеходный переход» размером приблизительно метра на метр, заметив который водители должны ограничить скорость.
Как отметили в городском отделе организации дорожного движения, установка такого оборудования носит экспериментальный характер. В будущем, если результат окажется положительным, данную практику внедрят и на других участках Томска, в частности, вблизи социальных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU