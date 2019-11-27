2019-11-27T07:03:10+03:00
Происшествия

Два автомобиля и навес сгорели в результате пожара в Томске

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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27 ноября в Ленинском районе Томска загорелся двухэтажный жилой дом.

Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру в 00:34. Пожарные прибыли на место происшествия в 00:44.

Сообщается, что рядом с домом был деревянный навес, где находились два легковых автомобиля: «Тойота Карина» и «Хендай Гетс». На момент прибытия первого подразделения дом и навес были полностью охвачены огнем.

«Двухэтажный жилой дом горел на улице Таежной, 1 в. Сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома. На 1 и 2 этаже обгорели стены внутри и снаружи. Сгорели навес и два автомобиля», — сообщает ГУ МЧС по Томской области.

В ликвидации пожара были задействованы 8 единиц техники и 27 человек. Полностью потушить пожар удалось в 03:24. Его общая площадь составила 180 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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