2019-11-26T16:13:08+03:00
Экономика

Инвестиции в томскую экономику составили почти 62 млрд рублей

К сожалению, тенденция к снижению этого показателя сохраняется
Антонина Ленская
Поделиться:
Лесное хозяйство – одна из отраслей, где инвестиции в нынешнем году увеличились.Лесное хозяйство – одна из отраслей, где инвестиции в нынешнем году увеличились.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По данным Территориального органа Федеральной службы госстатистики, объем инвестиций в основной капитал Томской области за 9 месяцев 2019 года составил 61,8 млрд рублей. Этот показатель снижается седьмой год подряд, начиная с 2013-го.

Если в 2012 году в регионе наблюдался небольшой рост инвестиционных вложений (на 0,7 % к уровню 2011-го), то в 2013-м произошел спад на 14,6 %. В 2014 году снижение составило 4,2 %, в 2015-м – 12,7 %, в 2016-м – 4,9 %, в 2017-м – 12,9 %, в 2018-м – 9,8 %. В текущем году тенденция к снижению объема инвестиций в основной капитал сохраняется, сообщает Томскстат. За 9 месяцев приток средств сократился на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это объясняется снижением инвестиционной активности в отраслях, куда традиционно направляется основной поток вложений: в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, транспортировке нефти и газа, операциях с недвижимым имуществом.

Как позитивный итог трех кварталов 2019 года отмечено повышение инвестиционной активности в сельском и лесном хозяйстве, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также в сфере образования, здравоохранения, информации и связи. По объему инвестиций в расчете на душу населения Томская область стабильно входила в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе, однако в 2018 году наш регион сместился на четвертое место. На данный момент здесь лидируют Красноярский край (146 375 руб. на душу населения), Иркутская (131 778 руб.) и Кемеровская области (97 020 руб.). В Томской области этот показатель составляет 87 680 руб. Замыкает список Республика Тыва (32 453 руб. на душу населения).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томскому муниципальному оркестру подарили бас-гитару и ударную установку
Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске
Томский облздрав сообщил о запрете на курение вейпов и кальянов
Отбывающего наказание в томской колонии отпустили на 4 дня домой
В продукции Колпашевского рыбзавода томичи обнаружили высокий уровень ртути
Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме
Томские экскурсоводы защитят свои проекты на этой неделе
Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска
В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса
Два судимых томича разбили об забор угнанный автомобиль
Томский водитель переехал пенсионера, лежащего на ночной дороге
Бильярдную на Каштаке в Томске закрыли за продажу алкоголя
В Томской области отмечают 50-летие академической науки
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту