Инвестиции в томскую экономику составили почти 62 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-26T16:13:08+03:00

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По данным Территориального органа Федеральной службы госстатистики, объем инвестиций в основной капитал Томской области за 9 месяцев 2019 года составил 61,8 млрд рублей. Этот показатель снижается седьмой год подряд, начиная с 2013-го.

Если в 2012 году в регионе наблюдался небольшой рост инвестиционных вложений (на 0,7 % к уровню 2011-го), то в 2013-м произошел спад на 14,6 %. В 2014 году снижение составило 4,2 %, в 2015-м – 12,7 %, в 2016-м – 4,9 %, в 2017-м – 12,9 %, в 2018-м – 9,8 %. В текущем году тенденция к снижению объема инвестиций в основной капитал сохраняется, сообщает Томскстат. За 9 месяцев приток средств сократился на 4,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это объясняется снижением инвестиционной активности в отраслях, куда традиционно направляется основной поток вложений: в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, транспортировке нефти и газа, операциях с недвижимым имуществом.

Как позитивный итог трех кварталов 2019 года отмечено повышение инвестиционной активности в сельском и лесном хозяйстве, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также в сфере образования, здравоохранения, информации и связи. По объему инвестиций в расчете на душу населения Томская область стабильно входила в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе, однако в 2018 году наш регион сместился на четвертое место. На данный момент здесь лидируют Красноярский край (146 375 руб. на душу населения), Иркутская (131 778 руб.) и Кемеровская области (97 020 руб.). В Томской области этот показатель составляет 87 680 руб. Замыкает список Республика Тыва (32 453 руб. на душу населения).

ИСТОЧНИК KP.RU