2019-11-26T16:09:39+03:00
Звезды

Томскому муниципальному оркестру подарили бас-гитару и ударную установку

Свое 25-летие коллектив отметил большим праздничным концертом
Антонина Ленская
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В репертуаре русского оркестра не только народная музыка, но и джаз, рок и даже опера.В репертуаре русского оркестра не только народная музыка, но и джаз, рок и даже опера.Фото: из открытых источников
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Юбилейный концерт, посвященный 25-летию Томского муниципального русского оркестра, состоялся вчера в органном зале филармонии. Этот один из четырех профессиональных музыкальных коллективов, имеющих муниципальный статус.

Русский оркестр родился четверть века назад стараниями талантливого дирижера Виктора Марухленко и музыканта Вячеслава Тамарова. В сентябре 1994-го состоялось его первое выступление, а в декабре того же года в малом зале филармонии прошел сольный концерт-презентация. С тех пор коллектив дал больше 500 концертов в Томске и районах области. Последние 15 лет его дирижером и художественным руководителем является Ольга Алешина. Хотя оркестр состоит из национальных инструментов, в его репертуаре не только народная музыка. Коллектив исполняет композиции в любых жанрах – это и джаз, и рок, и даже опера. В его коллекции есть мелодии Beatles, мюзиклы Эндрю Л. Вебера, фрагменты из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

В честь юбилея музыканты порадовали своих поклонников большой программой из 19 музыкальных номеров, и девять из них были исполнены оркестром впервые.

Добавим, что главными подарками для муниципального оркестра к его юбилею стали сертификаты на новую барабанную установку, бас-гитару и усилитель, которые вручил Ольге Алешиной томский мэр Иван Кляйн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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